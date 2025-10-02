Рютте перешёл на крик в споре с премьером Эстонии о пролёте российских МиГов

По информации телеканала, Рютте предупредил эстонского премьера, что альянсу следует более осторожно подходить к таким вопросам, поскольку не каждый инцидент требует активации статьи.
Напомним, ранее североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками и самолётами в Польше и Эстонии. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти утверждения безосновательными.
