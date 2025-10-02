Ричмонд
Рютте перешёл на крик в споре с премьером Эстонии о пролёте российских МиГов

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вступил в конфликт с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, повысив на него голос во время спора о реагировании на нарушения воздушного пространства стран альянса. Согласно сообщению Fox News со ссылкой на осведомлённые источники, инцидент произошёл после того, как Эстония активировала статью 4 устава НАТО.

Источник: Life.ru

По информации телеканала, Рютте предупредил эстонского премьера, что альянсу следует более осторожно подходить к таким вопросам, поскольку не каждый инцидент требует активации статьи.

Напомним, ранее североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками и самолётами в Польше и Эстонии. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти утверждения безосновательными.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

