Япония обвинила КНР в незаконной исследовательской деятельности

Японское правительство выразило Китаю протест, обвинив его в проведении незаконных исследований в исключительной экономической зоне страны в районе отдаленных островов Амами в Восточно-Китайском море. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.