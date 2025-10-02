Япония обвинила КНР в незаконной исследовательской деятельности

Японское правительство выразило Китаю протест, обвинив его в проведении незаконных исследований в исключительной экономической зоне страны в районе отдаленных островов Амами в Восточно-Китайском море. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
По словам чиновника, Токио направил Пекину ноту с выражением крайнего сожаления и решительным требованием немедленно прекратить подобную деятельность. Хаяси подчеркнул, что действия Китая расцениваются как нарушение суверенных прав Японии.
Как уточнил генсек, 28 и 30 сентября береговая охрана зафиксировала китайское исследовательское судно, погружавшее в воду объект, напоминающий трубу. Японские сторожевые корабли неоднократно через громкоговорители призывали экипаж покинуть исключительную экономическую зону.
Ранее японская береговая охрана провела учебные стрельбы в территориальных водах к западу от острова Кунашир без предварительного уведомления.