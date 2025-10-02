Южная Корея обсуждает с США получение прав на переработку ядерного топлива

Южная Корея и США обсуждают возможность получения Сеулом прав на переработку использованного ядерного топлива и его обогащение, заявил министр иностранных дел указанной азиатской страны Чо Хён.
У чиновника поинтересовались, действительно ли стороны достигли принципиальной договоренности по этому вопросу и пересмотру соответствующего соглашения о сотрудничестве в атомной энергетике.
«Общее направление верное, но впереди ожидают непростые переговоры. Нам нужно быть осторожными с разговорами политиков о том, что “мы станем независимой ядерной державой или станем потенциальной ядерной державой благодаря получению прав на переработку и обогащение”», — сказал он в интервью агентству Yonhap.
Руковолитель МИД уточнил, что эта тема поднята на переговорах наряду с вопросами об импортных тарифах и расходах южнокорейской стороны на содержание американского военного контингента.
Напомним, в конце июля глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о подписании нового торгового соглашения с Сеулом, в рамках которого Республика Корея обязалась направить $350 млрд в инвестиционные проекты на территории США. Кроме того, по его словам, азиатская страна согласилась закупить у Соединённых Штатов энергетические ресурсы, включая сжиженный природный газ, на сумму в $100 млрд.