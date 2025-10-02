Силы ПВО сбили более 10 беспилотников над Воронежской областью

Российские силы ПВО ликвидировали более десяти украинских беспилотников в двух районах Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
«Дежурными средствами ПВО в двух районах Воронежской области были обнаружены и уничтожены более десяти беспилотных летательных аппаратов», — написал он в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле удалось избежать. Гусев также отметил, что в Борисоглебске, Лискинском, Острогожском и Бутурлиновском районах угроза атак дронов снята.
Тем не менее, по словам главы региона, режим повышенной опасности по беспилотным летательным аппаратам в области остаётся в силе.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что система радиоэлектронной борьбы под названием «Купол Донбасса» за последнюю неделю успешно предотвратила 760 атак беспилотников, которые осуществляли вооруженные формирования Украины на территории ДНР.