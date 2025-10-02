Трампу проведут закрытый разведывательный брифинг

В четверг президент США Дональд Трамп получит закрытый разведывательный брифинг, который состоится в 18:00 мск. Об этом свидетельствует расписание американского лидера, опубликованное Белым домом.
В документе отмечается лишь, что в 11:00 по местному времени (18:00 мск) президенту представят доклад разведки, однако содержание встречи не раскрывается.
Известно, что брифинг пройдет в Овальном кабинете и будет закрыт для представителей СМИ, что соответствует практике подобных мероприятий.
Ранее Трамп заявил, что уволит представителей американского военного руководства, которые будут присутствовать на экстренном совещании в Пентагоне, если те не будут соответствовать стандартам.