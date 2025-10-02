Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампу проведут закрытый разведывательный брифинг

Брифинг пройдет в Овальном кабинете и будет закрыт для представителей СМИ.

Источник: Аргументы и факты

В четверг президент США Дональд Трамп получит закрытый разведывательный брифинг, который состоится в 18:00 мск. Об этом свидетельствует расписание американского лидера, опубликованное Белым домом.

В документе отмечается лишь, что в 11:00 по местному времени (18:00 мск) президенту представят доклад разведки, однако содержание встречи не раскрывается.

Известно, что брифинг пройдет в Овальном кабинете и будет закрыт для представителей СМИ, что соответствует практике подобных мероприятий.

Ранее Трамп заявил, что уволит представителей американского военного руководства, которые будут присутствовать на экстренном совещании в Пентагоне, если те не будут соответствовать стандартам.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше