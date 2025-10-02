Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский боец из «Ахмата» отрезал себе ногу после подрыва, чтобы спастись

Российский военнослужащий сумел выжить, самостоятельно ампутировав поврежденную стопу после взрыва на мине в ходе боевых столкновений.

Российский военнослужащий сумел выжить, самостоятельно ампутировав поврежденную стопу после взрыва на мине в ходе боевых столкновений. Об этом РИА «Новости» сообщил врач-анестезиолог медслужбы спецназа «Ахмат» с позывным Кетанов.

По словам доктора, военный получил серьезную травму: стопа держалась на ноге лишь за счет мягких тканей и затрудняла эвакуацию после взрыва мины или ранения осколком. Боец несколько часов добирался сам и даже попросил сбросить ему нож с дрона.

Солдат сам отрезал поврежденную стопу, что дало ему возможность продолжить передвижение. Доктор отметил, что именно это решение сохранило жизнь бойцу, назвав его героем за отвагу и самообладание.

В больнице солдату сделали необходимую операцию и сформировали культю. Сейчас он проходит лечение и восстановление, а врач уверен, что современные протезы позволят солдату вернуться к полноценной жизни.

Читайте также: «Сгорело все на нем»: подробности подвига саперов-росгвардейцев под Орлом.