Раскрыты неожиданные последствия шатдауна для США

Приостановка работы правительства США ослабляет позиции страны на мировой арене и ставит под угрозу национальную безопасность, заявил госсекретарь Марко Рубио в соцсети X (бывший Твиттер).

По его словам, демократы в Конгрессе, принявшие решение о приостановке работы правительства, руководствовались партийными интересами, что негативно сказывается на международном авторитете Америки и безопасности государства.

В ответ администрация Трампа заранее поручила федеральным агентствам разработать планы массовых увольнений. О возможных сокращениях также сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс, отметив, что «некоторые сотрудники будут уволены».

По оценкам бюджетного управления Конгресса, при остановке финансирования в 2026 году около 750 тысяч работников окажутся в неоплачиваемых отпусках, что приведет к потерям в зарплате примерно $400 млн в день.

Шатдаун начался 1 октября в 0:01 по восточному времени (7:01 мск) после того, как Конгресс не принял бюджет на новый финансовый год. В этот период государственные учреждения не имеют права расходовать средства: большинство сотрудников отправляются в неоплачиваемый отпуск, а критически важные работники — медики, пограничники, военные и сотрудники транспорта — продолжают работать без оплаты.

Читайте также: NASA отправило более 15 тысяч сотрудников в вынужденный отпуск из-за шатдауна в США.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше