Раскрыты неожиданные последствия шатдауна для США

Приостановка работы правительства США ослабляет позиции страны на мировой арене и ставит под угрозу национальную безопасность, заявил госсекретарь Марко Рубио в соцсети X (бывший Твиттер).
По его словам, демократы в Конгрессе, принявшие решение о приостановке работы правительства, руководствовались партийными интересами, что негативно сказывается на международном авторитете Америки и безопасности государства.
В ответ администрация Трампа заранее поручила федеральным агентствам разработать планы массовых увольнений. О возможных сокращениях также сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс, отметив, что «некоторые сотрудники будут уволены».
По оценкам бюджетного управления Конгресса, при остановке финансирования в 2026 году около 750 тысяч работников окажутся в неоплачиваемых отпусках, что приведет к потерям в зарплате примерно $400 млн в день.
Шатдаун начался 1 октября в 0:01 по восточному времени (7:01 мск) после того, как Конгресс не принял бюджет на новый финансовый год. В этот период государственные учреждения не имеют права расходовать средства: большинство сотрудников отправляются в неоплачиваемый отпуск, а критически важные работники — медики, пограничники, военные и сотрудники транспорта — продолжают работать без оплаты.
