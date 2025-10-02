Небензя: РФ намерена запустить в октябре процесс выбора нового Генсека ООН

Дипломат напомнил, что порядок выборов и назначения Генерального секретаря предполагает совместное письменное обращение председателей Генеральной Ассамблеи и Совбеза ООН. При этом он подчеркнул, что запуск процедуры не означает автоматического оформления письма в том же месяце, приведя в пример предыдущий случай, когда документ был подготовлен только в декабре.