Небензя: РФ намерена запустить в октябре процесс выбора нового Генсека ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва намерена инициировать запуск процедуры избрания нового Генсека организации в октябре, когда страна будет председательствовать в Совете Безопасности. Он уточнил, что именно в этот период планируется начать процесс.
Дипломат напомнил, что порядок выборов и назначения Генерального секретаря предполагает совместное письменное обращение председателей Генеральной Ассамблеи и Совбеза ООН. При этом он подчеркнул, что запуск процедуры не означает автоматического оформления письма в том же месяце, приведя в пример предыдущий случай, когда документ был подготовлен только в декабре.
Кроме того, Небензя провел встречу с новым постоянным представителем США при ООН Майклом Уолтцем. Российский дипломат оценил беседу положительно и отметил, что у него сложилось впечатление о взаимной симпатии между сторонами.
Он также подчеркнул, что санкционное давление со стороны ООН на Россию невозможно, отметив позицию Москвы по этому вопросу, передает РИА Новости.
Ранее Небензя сообщил, что Великобритания, Франция и Германия неоднократно нарушали свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе и принятую в его поддержку резолюцию Совета безопасности ООН 2231.