В Балаклее нанесен удар по скоплению приехавших на мероприятие боевиков ВСУ

В Харьковской области нанесен ракетный удар по скоплению украинских военнослужащих на территории города Балаклея, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, накануне вечером под удар попали боевики ВСУ, приехавшие на нескольких автобусах на некое мероприятие в один из ресторанов города.
Здание, в котором собрались украинские военные, поразила ракета, после чего оно загорелось.
По предварительным данным, в результате удара уничтожено не менее 50 боевиков противника.
Ранее сообщалось о нанесении удара по центр подготовки артиллеристов и танкистов ВСУ в Харькове.