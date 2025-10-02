Ричмонд
В Балаклее нанесен удар по скоплению приехавших на мероприятие боевиков ВСУ

По предварительным данным в результате удара уничтожено не менее 50 боевиков противника.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области нанесен ракетный удар по скоплению украинских военнослужащих на территории города Балаклея, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, накануне вечером под удар попали боевики ВСУ, приехавшие на нескольких автобусах на некое мероприятие в один из ресторанов города.

Здание, в котором собрались украинские военные, поразила ракета, после чего оно загорелось.

По предварительным данным, в результате удара уничтожено не менее 50 боевиков противника.

Ранее сообщалось о нанесении удара по центр подготовки артиллеристов и танкистов ВСУ в Харькове.