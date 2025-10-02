Ричмонд
Бригада ВСУ понесла потери на харьковском направлении после отъезда командования

В районе Волчанска, что в Харьковской области, более 30-ти военнослужащих 57-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины погибли в то время, когда офицерский состав подразделения отмечал День защитников и защитниц Украины.

Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на информацию, полученную от источника в российских силовых структурах.

Согласно словам инсайдера агентства, в рядах украинских военных царила полная неразбериха, вызванная отсутствием руководства со стороны командно-наблюдательных пунктов ротного и взводного уровней. В то время, как рядовые солдаты оставались без присмотра, офицеры находились вдали от поля боя, предаваясь торжественным мероприятиям.

Какие-либо дополнительные сведения об этом инциденте не приводятся.

Стоит отметить, что День защитников и защитниц Украины отмечается ежегодно 1 октября.

Читайте также: Бойцы ВСУ под Харьковом неожиданно отказались выдвигаться на передовую.