Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спикер ачинского горсовета избран председателем окружного совета

Председателем ачинского окружного совета первого созыва стал Сергей Никитин. Сессия состоялась 1 октября.

Источник: Reuters

«Единогласным решением парламентариев окружной совет депутатов возглавил опытный политик Сергей Никитин», — говорится в сообщении окружного парламента. Господин Никитин с 2007 по 2010 год возглавлял Ачинский горсовет. В 2015-м он вернулся на этот пост после пяти лет работы вице-спикером.

Как писал «Ъ-Сибирь», Ачинский муниципальный округ был создан в ходе реформы местного самоуправления в Красноярском крае. В его состав вошли третий по численности населения город региона Ачинск, а также Ачинский и Большеулуйский районы. В состав окружного совета по итогам выборов 14 сентября 2025 года вошли 29 депутатов от «Единой России», по два представителя от ЛДПР и КПРФ, по одному — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и Партии пенсионеров.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше