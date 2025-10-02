Спикер ачинского горсовета избран председателем окружного совета

«Единогласным решением парламентариев окружной совет депутатов возглавил опытный политик Сергей Никитин», — говорится в сообщении окружного парламента. Господин Никитин с 2007 по 2010 год возглавлял Ачинский горсовет. В 2015-м он вернулся на этот пост после пяти лет работы вице-спикером.
Как писал «Ъ-Сибирь», Ачинский муниципальный округ был создан в ходе реформы местного самоуправления в Красноярском крае. В его состав вошли третий по численности населения город региона Ачинск, а также Ачинский и Большеулуйский районы. В состав окружного совета по итогам выборов 14 сентября 2025 года вошли 29 депутатов от «Единой России», по два представителя от ЛДПР и КПРФ, по одному — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и Партии пенсионеров.