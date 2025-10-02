CNN: в ФБР предупредили об угрозе нацбезопасности США из-за шатдауна

Ассоциация агентов ФБР выразила обеспокоенность по поводу угрозы национальной безопасности США из-за приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на внутреннее письмо организации.
Во внутреннем документе, цитируемом CNN, ФБР предупреждает, что шатдаун может ослабить способность агентства выполнять свои обязанности в условиях растущих угроз национальной безопасности и преступности, включая незаконный оборот фентанила, терроризм, насилие против детей и кибератаки.
Руководители Ассоциации агентов ФБР также обратились к конгрессу с просьбой освободить от удержания заработной платы критически важные кадры федеральных правоохранительных органов, чтобы избежать дестабилизации работы ведомства.
Работа федерального правительства США была приостановлена в среду утром по местному времени из-за того, что конгресс не смог согласовать законопроект о финансировании государственных расходов.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил демократов в Сенате Конгресса в том, что они заблокировали работу федерального правительства, требуя выделить сотни миллиардов долларов на медицинские льготы для нелегальных мигрантов.