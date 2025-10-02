Ричмонд
Посол Узбекистана вручил верительные грамоты наследному принцу Саудовской Аравии

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Посол Узбекистана вместе с послами 37 иностранных государств, назначенных в 2023—2024 годы, вручил верительные грамоты наследному принцу Саудовской Аравии, сообщает ИА «Дунё».

Источник: telegram sputnikuzbekistan

Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Нодиржон Тургунов 30 сентября вручил верительные грамоты Наследному принцу и Премьер-министру Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману бин Абдель Азизу Аль Сауду.

говорится в сообщении

Наследный принц от имени Короля Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда и своего имени попросил передать искренние пожелания и теплые приветствия Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Узбекистан и Саудовская Аравия установили дипотношения 20 февраля 1992 года.

Нодиржон Тургунов прибыл в Эр-Рияд в качестве посла РУз в марте 2024 года. В ноябре 2024-го его аккредитовали в качестве Постоянного представителя Узбекистана при Организации исламского сотрудничества.

В апреле 2025 года он также вручил копии верительных грамот в МИД Бахрейна в качестве первого посла республики и 2 июня представил верительные грамоты Королю Абдалле II ибн аль-Хусейну в качестве главы дипмиссии в Иордании.