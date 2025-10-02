Войска РФ начали бои за днепропетровское село Вишневое

В Днепропетровской области российские военные начали бои за село Вишневое, расположенное в нескольких километрах от освобожденного ранее Вербового, сообщил в четверг Telegram-канал «Фронтовая птичка».
«После освобождения н.п. Вербовое бои идут непосредственно у н.п. Вишневое. Подразделения группировки “Восток” продолжают вклинивание в оборону противника», — говорится в публикации.
Сообщается об уничтожении российскими военными в ходе боев танка Т-64 и трех бронемашин противника.
Напомним, Минобороны РФ объявило об освобождении Вербового в минувшую среду. Сообщалось, что в ходе боев за село уничтожено до роты боевиков ВСУ.