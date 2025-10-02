Министерство транспорта наделили новыми функциями

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:
- обеспечение соблюдения единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, требований по управлению данными;
- обеспечение реализации архитектуры «электронного правительства»;
- создание и развитие объектов информатизации «электронного правительства»;
- разработка и размещение платформенных программных продуктов;
- осуществление наполнения, обеспечение достоверности и актуальности электронных информационных ресурсов;
- участие в развитии «электронного правительства»;
- обеспечение доступа местных исполнительных органов в пределах их компетенции к информационным системам государственных органов, находящимся в ведении государственного органа;
- размещение открытых данных на казахском и русском языках на интернет-портале открытых данных;
- осуществление учета и актуализации сведений об объектах информатизации «электронного правительства» и технической документации объектов информатизации «электронного правительства» на архитектурном портале «электронного правительства»;
- обеспечение хранения оригиналов технической документации на бумажных носителях и представление их сервисному интегратору «электронного правительства» по его запросу;
- осуществление использования стандартных решений при создании и развитии объектов информатизации «электронного правительства»;
- размещение общедоступной информации о планах и результатах создания и развития объектов информатизации государственных органов на своих интернет-ресурсах;
- размещение интернет-ресурсов на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов, а также обеспечение их достоверности и актуализации;
- приобретение информационно-коммуникационных услуг;
- установление требований к уровню цифровой грамотности специалистов соответствующих сфер деятельности при разработке и утверждении профессиональных стандартов;
- предоставление оператору электронных информационных ресурсов, необходимых для информационного наполнения веб-портала «электронного правительства»;
- определение объектов, относящихся к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры, в пределах своей компетенции;
- обеспечение рабочими местами с доступом к объектам информатизации работников Национального координационного центра информационной безопасности, за исключением уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и специальных государственных органов РК;
- предоставление доступа оператору к электронным информационным ресурсам для осуществления аналитики данных в соответствии с требованиями по управлению данными, за исключением Службы государственной охраны РК;
- передача данных на информационно-коммуникационную платформу «электронного правительства» в соответствии с требованиями по управлению данными;
- обеспечение реализации архитектуры «электронного правительства», доступа к ней, а также участие в развитии «единого окна» национальной инновационной системы в соответствии с законодательством республики;
- обеспечение повышения качества, доступности оказания государственных услуг;
- обеспечение доступности подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг;
- обеспечение информированности услугополучателей в доступной форме о порядке оказания государственных услуг;
- рассмотрение обращений услугополучателей по вопросам оказания государственных услуг;
- принятие мер, направленных на восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов услугополучателей;
- обеспечение повышения квалификации работников в сфере оказания государственных услуг, общения с лицами с инвалидностью;
- осуществление реинжиниринга оказания государственных услуг в соответствии с правилами цифровой трансформации государственного управления;
- после внесения в реестр государственных услуг новой государственной услуги принятие мер по переводу ее оказания в электронный формат в соответствии с законодательством РК по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации;
- обеспечение представления информации в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг для проведения оценки качества оказания государственных услуг, а также информации по результатам внутреннего контроля за качеством оказания государственных услуг в порядке и сроки, установленные законодательством РК;
- обеспечение представления информации о принимаемых мерах по автоматизации процесса оказания государственных услуг в уполномоченный орган в сфере информатизации для проведения оценки процесса автоматизации оказания государственных услуг в порядке и сроки, установленные законодательством РК;
- предоставление доступа Государственной корпорации к информационным системам, содержащим необходимые для оказания государственных услуг сведения, если иное не предусмотрено законодательством РК;
- представление в Государственную корпорацию в течение трех рабочих дней информации о порядке оказания государственных услуг и внесенных изменениях или дополнениях в подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок оказания государственной услуги, с даты их утверждения или изменения;
- координация деятельности своих территориальных подразделений, а также местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимов районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов по соблюдению законодательства РК, регулирующего порядок оказания государственных услуг;
- проведение внутреннего контроля за качеством оказания государственных услуг;
- обеспечение соблюдения услугодателями подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг;
- разработка правил технического прикрытия путей сообщений;
- разработка и утверждение совместно с Министерством обороны РК правил эксплуатации, обслуживания, содержания, ремонта и планирования строительства подъездных путей, используемых Министерством обороны.
Кроме того, вводятся в действие с 1 января 2027 года новые функции:
- разработка и утверждение методики определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа, по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;
- проведение анализа потребностей организаций, имеющих мобилизационный заказ, в соответствии с методикой определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, для формирования номенклатуры и объемов хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва;
- внесение предложений по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области государственного материального резерва.
Ряд функций изложены в новой редакции.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.