Заместителем губернатора Свердловской области назначен Василий Козлов

Василий Козлов назначен на должность заместителя губернатора.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил о новых кадровых назначениях в правительстве региона. Василий Козлов получил должность заместителя губернатора. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

Одновременно глава региона скорректировал распределение обязанностей в правительстве. Согласно обновлённым документам, Козлов будет замещать вице-губернатора в период его отсутствия.

В зону ответственности вице-губернатора входит координация работы правительства по вопросам межотраслевого управления. Он курирует два ключевых направления: внутреннюю и информационную политику. Непосредственно в его подчинении находятся департамент внутренней политики и департамент информационной политики.