Губернатор американского штата самопровозгласил себя лидером свободного мира

В дополнение к этому Ньюсом представил свою политическую платформу, в которой обещает всеобщий доступ к здравоохранению, бесплатное питание для школьников, бесплатные услуги по уходу за детьми и другие меры социальной поддержки. В своем сообщении он также отметил: «Яйца будут предоставляться бесплатно, будут введены субсидии на приобретение гелей для волос, и отменены все сборы за билеты».