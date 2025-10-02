Ричмонд
Губернатор американского штата самопровозгласил себя лидером свободного мира

В обстановке приостановки деятельности правительства Соединенных Штатов губернатор Калифорнии, представитель Демократической партии Гэвин Ньюсом провозгласил себя «лидером свободного мира».

В обстановке приостановки деятельности правительства Соединенных Штатов губернатор Калифорнии, представитель Демократической партии Гэвин Ньюсом провозгласил себя «лидером свободного мира». Об этом он заявил в своей публикации в социальной сети X.

В то время, когда Вашингтон парализован, я, Гэвин Ньюсом, принимаю на себя роль лидера свободного мира, гласит сообщение, размещенное на странице пресс-службы губернатора. В прошлом подобный титул был присвоен президенту США Дональду Трампу пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Левитт.

В дополнение к этому Ньюсом представил свою политическую платформу, в которой обещает всеобщий доступ к здравоохранению, бесплатное питание для школьников, бесплатные услуги по уходу за детьми и другие меры социальной поддержки. В своем сообщении он также отметил: «Яйца будут предоставляться бесплатно, будут введены субсидии на приобретение гелей для волос, и отменены все сборы за билеты».

Приостановка работы правительства США началась 1 октября в 0:01 по восточному времени (7:01 по московскому времени) после того, как Конгресс не смог утвердить бюджет на новый финансовый год. В период шатдауна государственным учреждениям запрещено осуществлять какие-либо расходы: большая часть сотрудников отправляется в неоплачиваемые отпуска, а критически важные работники, такие как медики, пограничники, военные и сотрудники транспортной сферы, продолжают исполнять свои обязанности без получения заработной платы.

Читайте также: Раскрыты неожиданные последствия шатдауна для США.

