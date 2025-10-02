Президент Румынии Дан попал в неловкую ситуацию перед караулом

Президент Румынии Никушор Дан оказался в неловкой ситуации, когда растерялся, следуя перед почётным караулом на официальном мероприятии.
Румынский лидер остановился, не понимая, в какую сторону ему необходимо идти.
Пользователи социальных сетей, которые начали активно комментировать этот инцидент, сравнили Дана с бывшим президентом США Джо Байденом. Они обратили внимание, что указанный американский политик на публике часто оказывался в таком же положении.
Напомним, Никушор Дан стал президентом Румынии в мае 2025 года. Во время принесения политиком присяги в парламенте члены двух оппозиционных партий повернулись к нему спиной в знак протеста против результатов выборов.