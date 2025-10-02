Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Румынии Дан попал в неловкую ситуацию перед караулом

Румынский лидер остановился, не понимая, в какую сторону ему необходимо идти.

Источник: Аргументы и факты

Президент Румынии Никушор Дан оказался в неловкой ситуации, когда растерялся, следуя перед почётным караулом на официальном мероприятии.

Румынский лидер остановился, не понимая, в какую сторону ему необходимо идти.

Пользователи социальных сетей, которые начали активно комментировать этот инцидент, сравнили Дана с бывшим президентом США Джо Байденом. Они обратили внимание, что указанный американский политик на публике часто оказывался в таком же положении.

Напомним, Никушор Дан стал президентом Румынии в мае 2025 года. Во время принесения политиком присяги в парламенте члены двух оппозиционных партий повернулись к нему спиной в знак протеста против результатов выборов.