Губернатор Вячеслав Федорищев не пошел на концерт Егора Крида в Самаре

Во Дворце спорта в Самаре 1 октября прошел концерт Егора Крида. Это событие прокомментировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, который поддержал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину в конфликте с певцом. В интервью холдингу «Самара 450» он ответил на вопрос, пойдет ли на концерт.