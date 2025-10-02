Губернатор Вячеслав Федорищев не пошел на концерт Егора Крида в Самаре

Во Дворце спорта в Самаре 1 октября прошел концерт Егора Крида. Это событие прокомментировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, который поддержал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину в конфликте с певцом. В интервью холдингу «Самара 450» он ответил на вопрос, пойдет ли на концерт.
«Я первый день на работе, много дел. Поэтому не пойду», — заявил глава региона, но отметил, что многие поклонники собираются на концерт.
Также Вячеслав Федорищев рассказал, что видел Егора Крида в аэропорту. Потом они летели в одном самолете в Самару и сидели буквально в двух рядах друг от друга.
