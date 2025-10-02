Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп призвал республиканцев использовать шатдаун для решения проблем

Президент США уверен, что частичная приостановка работы правительства может помочь сэкономить миллиарды долларов.

Источник: Аргументы и факты

Республиканцы должны использовать шатдаун для решения проблем во власти, считает президент США Дональд Трамп.

«Республиканцы должны использовать эту возможность, появившуюся из-за навязанной демократами приостановки, чтобы избавиться от балласта, растрат и мошенничества», — написал он в соцсети Truth Social, добавив, что так можно сэкономить миллиарды долларов.

Ранее сообщалось, что работа правительства США была временно приостановлена из-за разногласий между республиканской и демократической партиями в Сенате касательно принятия бюджета.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что демократы остановили работу правительства ради льгот мигрантам.

Госсекретарь Марко Рубио назвал шатдаун угрозой для национальной безопасности США.

Меджу тем, по подсчетам Управления Конгресса США по бюджету, шатдаун обходится США в 400 млн долларов в день.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше