Трамп призвал республиканцев использовать шатдаун для решения проблем

Республиканцы должны использовать шатдаун для решения проблем во власти, считает президент США Дональд Трамп.
«Республиканцы должны использовать эту возможность, появившуюся из-за навязанной демократами приостановки, чтобы избавиться от балласта, растрат и мошенничества», — написал он в соцсети Truth Social, добавив, что так можно сэкономить миллиарды долларов.
Ранее сообщалось, что работа правительства США была временно приостановлена из-за разногласий между республиканской и демократической партиями в Сенате касательно принятия бюджета.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что демократы остановили работу правительства ради льгот мигрантам.
Госсекретарь Марко Рубио назвал шатдаун угрозой для национальной безопасности США.
Меджу тем, по подсчетам Управления Конгресса США по бюджету, шатдаун обходится США в 400 млн долларов в день.