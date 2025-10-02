Токаев выступит на форуме Digital Bridge 2025 в Астане

Среди ключевых событий форума — открытие Международного центра искусственного интеллекта alem.ai и заседание AI-совета с участием Токаева и экспертов сферы из разных стран.
На мероприятии ожидается участие руководителей компаний, в том числе, основателя Telegram Павла Дурова.
Выставочное пространство Digital Bridge включит зону IT-компаний, страновые павильоны и традиционную Startup Alley, где будут представлены сотни новых технологических решений. Особое внимание будет уделено интерактивным зонам: робототехники, искусства и разработки игр. Зона робототехники представит гуманоидных роботов, роботов-собак, роверов и дронов в инновационных и развлекательных форматах.
Кульминацией форума станет первый AI-манифест- документ, созданный с использованием искусственного интеллекта и закрепляющий видение Казахстана — Generative Nation.