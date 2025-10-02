Politico: саммит ЕС в Копенгагене зашел в тупик

Неформальный саммит Европейского союза, который состоялся в среду в датском Копенгагене, зашел в тупик на фоне инцидентов с военными самолетами, БПЛА и гибридными атаками. Такое мнение выразили обозреватели европейского издания Politico.
По сообщениям их источников, лидеры стран ЕС много говорили. Вместо запланированных двух часов на обсуждение обороны у них ушло в два раза больше времени. Однако по итогам «существенного было мало», а многие ключевые вопросы так и остались без ответа.
Неформальный саммит ЕС прошел 1 октября в столице Дании. В четверг там же состоится заседание Европейского политического сообщества.
Ранее стало известно, что ЕС перечислил Украине 4 млрд евро из доходов по замороженным российским активам.