Председателем Заксобрания Челябинской области вновь избран Олег Гербер

Депутаты Законодательного собрания собрались на первое после выборов заседание. Перед избранниками выступил губернатор Алексей Текслер.
Единственной кандидатурой на должность спикера стал Олег Гербер. За него проголосовали все присутствующие 54 депутата.
Олег Гербер был избран председателем областного парламента в августе 2023 года. До этого он возглавлял медиахолдинг «Областное телевидение».
После выборов в сентябре 2025 года состав заксобрания обновился наполовину. В парламент вошли шесть участников спецоперации, восемь женщин. Самым молодым депутатом стал Максим Гулин, которому 28 лет.