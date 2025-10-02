Для пермских оборонных предприятий ввели дополнительные меры поддержки

С конца 2024 года инвестпроекты предприятий ОПК по возведению жилья для своих сотрудников могут получить статус приоритетных. Нововведение позволило предоставлять им на льготных условиях, без проведения торгов, участки для строительства жилья для персонала. Предприятия должны обеспечить выкуп сотрудниками не менее 70% построенных площадей. Такой мерой поддержки уже воспользовалось АО «Пермский завод “Машиностроитель”».