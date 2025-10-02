Бригада ВСУ разгромлена у Волчанска после отъезда командиров на гулянки в День защитника

57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ на харьковском направлении осталась без руководства в момент боя и понесла крупные потери. Оказалось, что офицеры в тот день уехали праздновать День защитника Украины 1 октября. Об этом докладывают «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).