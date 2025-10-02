Ричмонд
Над Россией ликвидировали 85 БПЛА. Военная операция, день 1317-й

Ночью средства ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской и Пензенской областями, а также над Крымом. В Одессе произошли взрывы. По данным WSJ, США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:29 ⚡️По данным The Wall Street Journal, США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов по энергетической инфраструктуре России. Якобы президент Дональд Трамп подписал разрешение для этого. Более того, Вашингтон попросил союзников аналогично помочь.

«Это первый случай, когда администрация Трампа окажет содействие украинским ударам дальнобойными ракетами по энергетическим объектам в глубине территории России», — пишет издание.

08:23 Около 80% ударов ВСУ по территории РФ наносится при помощи БПЛА, заявил ТАСС депутат Госдумы Александр Бородай.

08:17 Аэропорты Астрахани и Волгограда возобновили работу, рассказали в Росавиации.

08:13 «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в Одессе.

08:07 ВСУ понесли потери в районе Волчанска в Харьковской области. Предположительно, офицерский состав украинской 57-й мотопехотной бригады убыл на празднование дня защитника Украины, из-за чего военнослужащие на позициях были дезорганизованы, пишет РИА Новости.

08:03 ⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников: 38 над Воронежской областью, 13 над Крымом, 11 над Белгородской, десять над Саратовской, семь над Ростовской, четыре над Волгоградской, два над Пензенской.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1317-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

