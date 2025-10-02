В Заксобрании Челябинской области создано шесть партийных фракций

Напомним, 2 октября проходит первое после выборов заседание.
Фракцию «Единой России» возглавил Денис Моисеев — в ее составе 48 человек, «Справедивой России» — Василий Швецов, в ней шесть депутатов.
Руководителем фракции ЛДПР стал Алексей Беседин — от партии избраны два человека, у «Новых людей» во главе фракции будет Максим Гулин — в ее составе также два депутата.
Во фракциях КПРФ и Партии пенсионеров по одному депутату — их руководителями утверждены Константин Куркин и Степан Фирстов соответственно.
