Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Заксобрании Челябинской области создано шесть партийных фракций

В Законодательном Собрании Челябинской области восьмого созыва зарегистрировано шесть партийных фракций, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 2 октября проходит первое после выборов заседание.

Фракцию «Единой России» возглавил Денис Моисеев — в ее составе 48 человек, «Справедивой России» — Василий Швецов, в ней шесть депутатов.

Руководителем фракции ЛДПР стал Алексей Беседин — от партии избраны два человека, у «Новых людей» во главе фракции будет Максим Гулин — в ее составе также два депутата.

Во фракциях КПРФ и Партии пенсионеров по одному депутату — их руководителями утверждены Константин Куркин и Степан Фирстов соответственно.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше