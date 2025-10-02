В Одессе в результате взрывов повреждено ж/д депо

Железнодорожное депо получило повреждения в результате взрывов в Одессе, сообщил в четверг в своем Telegram-канале украинский вице-премьер Алексей Кулеба.
По его информации, депо повреждено из-за взрывов, которые прогремели в Одессе минувшей ночью.
Чиновник упомянул также о повреждении железнодорожной инфраструктуры в северной части страны, в том числе в Конотопе. Кулеба сообщил о задержках движения поездов черниговского и сумского направления.
Напомним, взрывы в районе Одессы прогремели в ночь на четверг на фоне воздушной тревоги. Сообщалось о перебоях со светом в некоторых районах города. Были опубликованы кадры мощного пожара, начавшегося после взрывов под Одессой.