Петербургское правительство планирует переезд

Информация об этом появилась в проекте, который был размещён 1 октября на портале антикоррупционной экспертизы. Из него также следует, что до 1 декабря 2025 года губернатору Петербурга Александру Беглову должен быть представлен план того, как именно городское правительство будет размещаться на новом месте.