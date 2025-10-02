Петербургское правительство планирует переезд

Правительство Санкт-Петербурга сейчас подготавливает всё необходимое для того, чтобы частично перебраться в деловой центр «Невская ратуша», расположенный по адресу Дегтярный переулок, дом 9к1.
Информация об этом появилась в проекте, который был размещён 1 октября на портале антикоррупционной экспертизы. Из него также следует, что до 1 декабря 2025 года губернатору Петербурга Александру Беглову должен быть представлен план того, как именно городское правительство будет размещаться на новом месте.
К 1 апреля следующего года рабочие места в «Невской ратуше» уже должны быть обеспечены всем необходимым. Проследить за выполнением этой задачи должен вице-губернатор Северной столицы Валерий Москаленко.
Информация о том, какие именно комитеты и ведомства переедут на новое рабочее место пока не опубликована.