Петербургское правительство планирует переезд

Правительство Санкт-Петербурга в 2026 году частично переедет в Дегтярный переулок.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Санкт-Петербурга сейчас подготавливает всё необходимое для того, чтобы частично перебраться в деловой центр «Невская ратуша», расположенный по адресу Дегтярный переулок, дом 9к1.

Информация об этом появилась в проекте, который был размещён 1 октября на портале антикоррупционной экспертизы. Из него также следует, что до 1 декабря 2025 года губернатору Петербурга Александру Беглову должен быть представлен план того, как именно городское правительство будет размещаться на новом месте.

К 1 апреля следующего года рабочие места в «Невской ратуше» уже должны быть обеспечены всем необходимым. Проследить за выполнением этой задачи должен вице-губернатор Северной столицы Валерий Москаленко.

Информация о том, какие именно комитеты и ведомства переедут на новое рабочее место пока не опубликована.

