Олег Цепкин продолжит работать сенатором Челябинской области

Сенатором от Заксобрания Челябинской области назначен Олег Цепкин.

Источник: Законодательное собрание Челябинской области

Олег Цепкин назначен сенатором Совета Федерации Российской Федерации от Законодательного собрания. Такое решение было принято на первом заседании в новом созыве.

— Наш регион один из крупнейших экономически развитых, — прокомментировал Олег Цепкин. — Все предложения, которые формируются в регионе, слышны федеральным органам власти. За прошедшие годы имею понимание, где и какие вопросы решать на федеральном уровне, готов эту работу продолжать.

На этом же заседании Олег Цепкин сложил полномочия депутата областного парламента в связи с назначением.