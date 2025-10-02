Ричмонд
Губернатор Калифорнии забрал у Трампа титул «‎лидера свободного мира»

Губернатор Калифорнии и член Демократической партии Гэвин Ньюсом в шуточной форме назвал себя «лидером свободного мира» после приостановки работы федерального правительства США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

«Теперь, когда Вашингтон закрыт, я, Гэвин Ньюсом, стал лидером свободного мира», — пишет американский чиновник.

Так он напомнил, что ранее этот титул — «лидер свободного мира» — пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт приписала Дональду Трампу. Кроме заявления, Ньюсом опубликовал свою «политическую программу», где пообещал бесплатное школьное питание, уход за детьми, повсеместный доступ к медицине, а также пошутил о «субсидиях на гели для волос только для симпатичных демократов» и «бесплатных билетах».

Напомним, что шатдаун произошёл в США впервые за семь лет из-за того, что Конгресс не смог вовремя принять бюджет на новый финансовый год. С 1 октября 2025 года правительство частично приостановило свою работу. В Белом доме готовы сократить финансирование части проектов. При этом эксперты считаю, что шатдаун может стать для Трампа возможностью укрепить политические позиции и реализовать ключевые инициативы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

