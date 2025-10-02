Губернатор Калифорнии забрал у Трампа титул «‎лидера свободного мира»

Напомним, что шатдаун произошёл в США впервые за семь лет из-за того, что Конгресс не смог вовремя принять бюджет на новый финансовый год. С 1 октября 2025 года правительство частично приостановило свою работу. В Белом доме готовы сократить финансирование части проектов. При этом эксперты считаю, что шатдаун может стать для Трампа возможностью укрепить политические позиции и реализовать ключевые инициативы.