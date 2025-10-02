Аналитик Меркурис: передача ВСУ ракет Tomahawk не поможет Украине

Возможная передача Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk не поможет ВСУ изменить ход боевых действий. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале.
Он напомнил, что Запад много раз говорил о чудо-оружии, поставки которого должны были кардинальным образом изменить ситуацию на поле боя, но этого не произошло. По словам Меркуриса, ни HIMARS, ни беспилотники, ни гаубицы западного производства, поставленные Киеву, не позволили ВСУ добиться хоть каких-то успехов в конфликте.
В воскресенье вице-президент США Джей-Ди Вэнс сообщил, что Белый дом обсуждает возможность поставок Украине крылатых ракет Tomahawk. Он подчеркнул, что последнее слово остается за американским лидером Дональдом Трампом. Спецпосланник Трампа Кит Келлог отмечал, что решение по данному вопросу еще не принято.
О поставках такого оружия Владимир Зеленский попросил во время состоявшейся на прошлой неделе встречи с президентом США.
Ранее Меркурис отмечал, что Трамп не должен давать Украине Tomahawk из-за угроз Зеленского.