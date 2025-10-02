Ричмонд
Юрий Слюсарь потребовал покончить с торговлей «с земли»

Глава региона Юрий Слюсарь призвал навести порядок в сфере торговли и активно бороться с нелегальными продавцами. Об этом он сообщил во время заседания областного правительства.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

По словам главы департамента потребительского рынка региона Ирины Гелас лишь за первые шесть месяцев года на Дону обнаружено порядка 400 незаконных торговых точек. Продукция, которую там продают, не отвечает требованиям безопасности, а городская казна не получает доходы от аренды и налогам.

«Несанкционированная торговля должна остаться в прошлом. На улицах наших городов не должно быть представителей непонятно как зарегистрированных мигрантов, которые продают все подряд прямо с земли, и зимой, и летом. Попытки объяснить это тем, что продаётся редиска, которую бабушка вырастила, несостоятельны», — отметил Слюсарь.

Глава региона заявил, что поставщики фруктов, овощей и прочих товаров незаконно без уплаты налогов и надлежащих документов реализуют свою продукцию.

Также Слюсарь отметил: торговцам, работающим по-закону никто мешать не будет.

