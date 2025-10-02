Вячеслав Федорищев в Самаре провел совещание по готовности региона к отопительному сезону

О текущем статусе подготовки и ходе прохождения отопительного сезона доложил исполняющий обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Эдуард Гафиятуллин. По его словам, отопительный период стартовал во всех 37 муниципальных образованиях. На сегодняшний день запущено 956 котельных, по заявкам потребителей произведена подача теплоносителя на 5426 объектов, включая 1443 образовательных учреждения, 612 медицинских, а также объекты культуры — 452, социальной поддержки — 127 и 2792 многоквартирных дома.