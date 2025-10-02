В Башкирии предложили увеличить штрафы родителям за недосмотр за детьми

Речь идет о подростках за рулем. Сегодня спрос с нерадивых родителей небольшой: они отделываются предупреждением или незначительным штрафом, а проблема тем временем усугубляется год от года. Если в 2022 году в стране было выявлено около 29 тысяч фактов управления подростками транспортными средствами, в 2023-м — 33 тысячи, то в 2024-м — уже более 44 тысяч.