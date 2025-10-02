В Башкирии предложили увеличить штрафы родителям за недосмотр за детьми

Совет законодателей России поддержал концепцию законопроекта «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», внесенного Госсобранием Башкирии на предварительное рассмотрение.
Как пояснили в пресс-службе парламента республики, законопроект поднимает важную тему — ответственность родителей за недосмотр за детьми, который ставит под угрозу жизнь и здоровье как самих детей, так и окружающих.
Речь идет о подростках за рулем. Сегодня спрос с нерадивых родителей небольшой: они отделываются предупреждением или незначительным штрафом, а проблема тем временем усугубляется год от года. Если в 2022 году в стране было выявлено около 29 тысяч фактов управления подростками транспортными средствами, в 2023-м — 33 тысячи, то в 2024-м — уже более 44 тысяч.
Чтобы переломить тенденцию, предлагается сделать наказание чувствительным и повысить штрафы до 5000 — 10 000 тысяч рублей.
Наибольшую опасность представляют нетрезвые водители-подростки. За то же правонарушение, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, законопроект предусматривает штраф в размере 15 000 — 30 000 рублей.
Уже после разработки данного законопроекта в федеральном законодательстве произошли изменения: штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей были повышены со 100 — 500 рублей до 500 — 2000 рублей. В заключении профильной комиссии Совета законодателей отмечается, что для оценки эффективности новых норм требуется время.
В Госсобрании Башкирии сообщили, что будут следить за правоприменением и статистикой правонарушений, чтобы выделить в отдельный состав правонарушений допуск детей к управлению транспортными средствами с более жестким наказанием.