Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области ликвидируют департамент туризма

Департамент туризма Свердловской области будет ликвидирован. Информацию об этом подтвердили источники в правительстве и аппарате губернатора региона.

Источник: ЕАН. Эльмира Туканова

По словам источника, указ губернатора об этом пока еще не подписан. Координация туризма останется за заместителем губернатора Дмитрием Иониным. В последние годы департамент туризма региона возглавляет Эльмира Туканова. Однако в последние месяцы чиновницу преследуют скандалы.

С апреля текущего года ее ведомство инициировало несколько дел о возврате грантов из федерального бюджета. В июле 2025 года Туканова лишилась поста председателя Наблюдательного совета АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами». Кроме того, представители туротрасли подозревают главу департамента в коррупции.