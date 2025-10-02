В Свердловской области ликвидируют департамент туризма

С апреля текущего года ее ведомство инициировало несколько дел о возврате грантов из федерального бюджета. В июле 2025 года Туканова лишилась поста председателя Наблюдательного совета АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами». Кроме того, представители туротрасли подозревают главу департамента в коррупции.