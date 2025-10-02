В Свердловской области ликвидируют департамент туризма

По словам источника, указ губернатора об этом пока еще не подписан. Координация туризма останется за заместителем губернатора Дмитрием Иониным. В последние годы департамент туризма региона возглавляет Эльмира Туканова. Однако в последние месяцы чиновницу преследуют скандалы.
С апреля текущего года ее ведомство инициировало несколько дел о возврате грантов из федерального бюджета. В июле 2025 года Туканова лишилась поста председателя Наблюдательного совета АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами». Кроме того, представители туротрасли подозревают главу департамента в коррупции.