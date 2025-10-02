Ехавшие в бронеавтомобиле наемники сняли момент его поражения FPV-дроном

В Сети появились кадры с моментом поражения FPV-дроном бронеавтомобиля, в котором ехали наемники, воюющие на стороне ВСУ.
Бронеавтомобиль HMMWV был атакован во время движения на одном из участков в зоне СВО. Не исключено, что машину поразили два дрона, поскольку на видео, снятом одним из иностранных боевиков, слышны два взрыва.
После удара наемники попытались спастись из загоревшегося бронеавтомобиля. При этом некоторые из них были охвачены пламенем.
Информации о потерях среди иностранных боевиков в результате атаки БПЛА нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения управляемыми бомбами пункта временной дислокации одной из бригад ВСУ под Добропольем.
