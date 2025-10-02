В Москву с визитом прибыла делегация Минобороны Сирии

В Москву с визитом прибыла официальная делегация министерства обороны Сирии, возглавляет ее начальник генерального штаба Али Наасан. Об этом в четверг сообщает сирийский телеканал Syria TV, ссылаясь на сирийское военное ведомство.
«Официальная делегация министерства обороны во главе с начальником генерального штаба, генералом Али Наасаном прибыла в российскую столицу — Москву», — передает Syria TV.
По информации телеканала, сирийскую делегацию встретил замглавы Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Визит в Москву проходит в рамках развития механизмов координации между министерствами обороны РФ и САР.
Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию в ноябре.