Токаев: Мир вступил в эпоху искусственного интеллекта

«Но это будет невозможно без ответственного использования данной технологии. В настоящее время идут активные дискуссии об ответственности в сфере ИИ. В центре внимания — формирование общих правил регулирования и обеспечение равного доступа всех стран к передовым технологиям и ресурсам. Наша задача — направить новые технологии во благо человечества, превратив их в ключевой фактор прогресса и сотрудничества», — сказал глава государства.