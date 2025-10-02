Украинские бойцы передали российским солдатам координаты заградотряда ВСУ

Военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины с использованием беспилотного летательного аппарата передали российским подразделениям ВС РФ координаты для нанесения удара по недавно переброшенным в купянское направление военнослужащим 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» из состава ВСУ, выполнявшей функции заградительного отряда.