Украинские бойцы передали российским солдатам координаты заградотряда ВСУ

Военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины с использованием беспилотного летательного аппарата передали российским подразделениям ВС РФ координаты для нанесения удара по недавно переброшенным в купянское направление военнослужащим 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» из состава ВСУ, выполнявшей функции заградительного отряда.
Об этом информирует «ТАСС» со ссылкой на российские силовые ведомства.
Полученные сведения были оперативно подвергнуты проверке и обработке. По указанным координатам было направлено несколько фугасных авиационных бомб, сообщил собеседник агентства.
Согласно поступившей информации, под воздействие удара попали также военнослужащие 19-го центра специального назначения.
Представитель агентства охарактеризовал ситуацию с передачей бойцами ВСУ координат расположения заградительных отрядов как всё более распространенное явление.
Ранее поступали сообщения о том, что в районе населенного пункта Лавы Черниговской области ударами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и беспилотников «Герань-2» российские военные уничтожили транспортные средства ВСУ, перевозившие беспилотные летательные аппараты «Лютый».
