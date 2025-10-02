Токаев: ИИ должен использоваться исключительно в мирных целях

Мы должны принять эффективные меры для того, чтобы технологии не усилили социальное неравенство и не использовались как инструмент манипуляции поведением и выбором граждан. Нельзя допустить, чтобы алгоритмы в угоду определенным привилегированным группам навязывали некие универсальные ценности и модели мышления, нивелируя культурное многообразие мира. Справедливость — это когда технологии служат всем, а не только избранным.