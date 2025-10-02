Ричмонд
Токаев: ИИ должен использоваться исключительно в мирных целях

Во время выступления на Международном форуме Digital Bridge 2025 президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что искусственный интеллект должен использоваться исключительно в мирных целях, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Глава государства напомнил, что более тридцати лет назад Казахстан добровольно отказался от ядерного оружия, сделав исторический выбор в пользу мира и безопасности.

Сегодня наша страна столь же твердо заявляет, что искусственный интеллект должен использоваться исключительно в мирных целях. Считаем недопустимым его применение в военной сфере, кибератаках, иных проектах, угрожающих международной стабильности. На недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН я подтвердил готовность Казахстана участвовать в работе Глобального диалога по управлению искусственным интеллектом под эгидой ООН. Мы приветствуем инициативы партнеров, включая предложение Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в области ИИ.

Касым-Жомарт Токаев

Президент уточнил, что в этом году посвятил Послание народу Казахстана вопросам цифровизации и искусственного интеллекта.

Мы поставили перед собой четкую цель: Казахстан должен стать по-настоящему цифровой страной в течение трех лет. Это очень амбициозная задача. Поэтому мы сейчас активно работаем над созданием целостной цифровой экосистемы страны.

Касым-Жомарт Токаев

Продолжая, Токаев заявил: «Все мы становимся свидетелями того, как эта революционная технология кардинально меняет политику, экономику и повседневную жизнь миллиардов людей».

По оценкам аналитиков, глобальные инвестиции в развитие искусственного интеллекта за последние годы превысили один триллион долларов. А его вклад в мировую экономику в ближайшее десятилетие может достичь семи триллионов долларов.

Но это будет невозможно без ответственного использования данной технологии. В настоящее время идут активные дискуссии об ответственности в сфере ИИ. В центре внимания — формирование общих правил регулирования и обеспечение равного доступа всех стран к передовым технологиям и ресурсам. Наша задача — направить новые технологии во благо человечества, превратив их в ключевой фактор прогресса и сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев

На форуме среди спикеров присутствуют основатель и СEO Telegram Павел Дуров, генеральный директор Sinovation Ventures и 01ai Ли Кай Фу, научный сотрудник Стэнфордского университета, эксперт Google Питер Норвиг, генеральный директор G42 International Мансур Ибрагим Аль Мансури, профессор Стэнфордского университета Илья Стребулаев и другие представители hi-tech-индустрии.

Также президент подчеркнул, что, превратившись в главную преображающую силу глобальной цивилизации, искусственный интеллект сегодня заставляет нас переосмыслить саму суть человеческого бытия.

Это фундаментальный вызов для всех. Поэтому нужно взращивать новое поколение инженеров и других специалистов, в том числе гуманитариев, способных осмыслить значение и ход развития этой технологии.

Касым-Жомарт Токаев

Президент убежден, чтобы ИИ отражает идентичность, традиции, правовые нормы и моральные установки различных обществ, в его развитии должны также участвовать философы, социологи, юристы.

Мы должны принять эффективные меры для того, чтобы технологии не усилили социальное неравенство и не использовались как инструмент манипуляции поведением и выбором граждан. Нельзя допустить, чтобы алгоритмы в угоду определенным привилегированным группам навязывали некие универсальные ценности и модели мышления, нивелируя культурное многообразие мира. Справедливость — это когда технологии служат всем, а не только избранным.

Касым-Жомарт Токаев
