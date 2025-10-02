Ричмонд
Politico: дипломаты сравнили ЕПС с быстрыми свиданиями

Дипломаты жалуются на неэффективность Европейского политического сообщества.

Источник: Аргументы и факты

Дипломаты критикуют Европейское политическое сообщество (ЕПС) за неэффективность, сравнивая его с формальными свиданиями, которые не приводят к глубоким обсуждениям, сообщает газета Politico.

По информации издания, за три года существования ЕПС стало площадкой для поверхностных дискуссий, где поднимаются вопросы, уже обсуждавшиеся на саммитах Европейского совета, G7, G20 и НАТО.

Один из дипломатов из ЕС отметил, что за время существования ЕПС не было достигнуто значимых результатов. Другой дипломат из страны, не входящей в ЕС, выразил мнение, что ЕПС напоминает быстрые свидания: множество встреч, но недостаток времени для глубокого анализа проблем. Издание также указывает на низкий уровень ожиданий от предстоящей встречи.

Ранее СМИ писали, что неформальный саммит Европейского союза, который состоялся в среду в датском Копенгагене, зашел в тупик на фоне инцидентов с военными самолетами, БПЛА и гибридными атаками.

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
