Politico: дипломаты сравнили ЕПС с быстрыми свиданиями

Дипломаты критикуют Европейское политическое сообщество (ЕПС) за неэффективность, сравнивая его с формальными свиданиями, которые не приводят к глубоким обсуждениям, сообщает газета Politico.
Один из дипломатов из ЕС отметил, что за время существования ЕПС не было достигнуто значимых результатов. Другой дипломат из страны, не входящей в ЕС, выразил мнение, что ЕПС напоминает быстрые свидания: множество встреч, но недостаток времени для глубокого анализа проблем. Издание также указывает на низкий уровень ожиданий от предстоящей встречи.
Ранее СМИ писали, что неформальный саммит Европейского союза, который состоялся в среду в датском Копенгагене, зашел в тупик на фоне инцидентов с военными самолетами, БПЛА и гибридными атаками.