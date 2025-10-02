Politico: дипломаты сравнили ЕПС с быстрыми свиданиями

Один из дипломатов из ЕС отметил, что за время существования ЕПС не было достигнуто значимых результатов. Другой дипломат из страны, не входящей в ЕС, выразил мнение, что ЕПС напоминает быстрые свидания: множество встреч, но недостаток времени для глубокого анализа проблем. Издание также указывает на низкий уровень ожиданий от предстоящей встречи.