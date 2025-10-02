Сибига неуместно подколол Орбана за желание Венгрии не быть вместе с Украиной

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с вопросом о будущих планах. Он уточнил, планирует ли Будапешт выйти из международных организаций, в которых также состоит Незалежная. Такой вопрос глава МИД опубликовал на своей странице в соцсети Х, напомнив, что сейчас страны являются участниками ряда общих международных платформ.