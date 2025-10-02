Ричмонд
Цифровизация окажет положительное влияние на менталитет нации — Токаев

АСТАНА, 2 окт — Sputnik. В Астане проходит форум Digital Bridge 2025, на открытии которого выступил Касым-Жомарт Токаев.

Источник: Sputnik.kz

Он особо подчеркнул роль цифровизации и инновационного развития Казахстана. Построение цифрового государства — это стратегический выбор, определяющий будущее Казахстана, подчеркнул Токаев.

А еще предпринимаются конкретные меры по оперативному принятию основного документа в этой области — Цифрового кодекса. Кодексом определяется система всеобщей цифровизации сфер экономики, образования, здравоохранения и государственного управления, отметил глава государства.

Цифровой кодекс нельзя принимать поспешно, это действительно очень ответственная и сложная работа. Поэтому были проведены парламентские слушания по вопросам развития искусственного интеллекта с участием экспертов и представителей уполномоченных ведомств.

сказал Токаев

Цифровизация и широкое применение нейросетей должны стать новой философией государственного управления в Казахстане, заявил президент.

«Для широкого внедрения искусственного интеллекта во все отрасли экономики нужно сосредоточиться на адаптации соответствующего законодательства. Это означает, что должны быть приняты конкретные механизмы защиты цифровой и интеллектуальной собственности нашей страны. В конечном счете, цифровизация и широкое применение нейросетей должны стать новой философией государственного управления в Казахстане», — заявил Токаев.

Искусственный интеллект — реальность нашего времени, сказал лидер Казахстана. Также он напомнил, что искусственный интеллект может имитировать разум, но не может чувствовать.

«Хотя искусственный интеллект способен анализировать и делать прогнозы, он не может мечтать и фантазировать подобно нам. Кто знает, может быть через десять-двадцать лет ситуация кардинально изменится. Однако сейчас искусственный интеллект лишен “души” (эмпатии)», — сказал Токаев.

Искусственный интеллект должен использоваться исключительно в мирных целях, подчеркнул президент. Считаем недопустимым его применение в военной сфере, кибератаках, иных проектах, угрожающих международной стабильности, — заявил Токаев.