Управляемые бомбы разнесли пункты дислокации ВСУ под Родинским и Купянском

Кадры уничтожения пунктов временной дислокации ВСУ в окрестностях Родинского в ДНР и Купянска в Харьковской области опубликовал в четверг Telegram-канал «Изнанка».
По данным источников канала, пункт дислокации противника у села Новоосиново под Купянском поразили бомбы ФАБ-3000 с модулями планирования и коррекции. Для поражения украинских боевиков под Родинским были применены управляемые бомбы ФАБ-500.
Также сообщается об уничтожении пункта управления дронами ВСУ в районе Волчанска.
Информации о потерях противника в результате ударов нет.
Ранее были опубликованы кадры поражения управляемыми бомбами пункта временной дислокации одной из бригад ВСУ под Добропольем.