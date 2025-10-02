Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Управляемые бомбы разнесли пункты дислокации ВСУ под Родинским и Купянском

Под удар попал также пункт управления дронами противника в районе Волчанска.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения пунктов временной дислокации ВСУ в окрестностях Родинского в ДНР и Купянска в Харьковской области опубликовал в четверг Telegram-канал «Изнанка».

По данным источников канала, пункт дислокации противника у села Новоосиново под Купянском поразили бомбы ФАБ-3000 с модулями планирования и коррекции. Для поражения украинских боевиков под Родинским были применены управляемые бомбы ФАБ-500.

Также сообщается об уничтожении пункта управления дронами ВСУ в районе Волчанска.

Информации о потерях противника в результате ударов нет.

Ранее были опубликованы кадры поражения управляемыми бомбами пункта временной дислокации одной из бригад ВСУ под Добропольем.