Губернатор раскрыл подробности отраженной атаки БПЛА на Воронежскую область

Атака 38 беспилотников на Воронежскую область была отражена системой ПВО в ночь на 2 октября, сообщил губернатор Александр Гусев.
БПЛА уничтожены над двумя районами и одним городским округом. Мирные жители не пострадали. Повреждения зафиксировали в двух частных домах: в одном выбило дверь и окна, в другом повреждены хозпостройки и машина.
Всего прошлой ночью над российскими регионами уничтожили 85 украинских беспилотников.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше