Губернатор раскрыл подробности отраженной атаки БПЛА на Воронежскую область

Над регионом уничтожили 38 БПЛА.

Источник: АиФ Воронеж

Атака 38 беспилотников на Воронежскую область была отражена системой ПВО в ночь на 2 октября, сообщил губернатор Александр Гусев.

БПЛА уничтожены над двумя районами и одним городским округом. Мирные жители не пострадали. Повреждения зафиксировали в двух частных домах: в одном выбило дверь и окна, в другом повреждены хозпостройки и машина.

Всего прошлой ночью над российскими регионами уничтожили 85 украинских беспилотников.

