Русские ФАБы похоронили спецназ ВСУ и бригаду «‎Кара-Даг» по наводке украинского дрона

Полученные данные позволили нанести удар по личному составу 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ, которая была недавно переброшена в этот район. Под обстрел также попали военнослужащие 19-го центра специального назначения. По предварительным данным, одна из задач подразделений ВСУ, чьи позиции были раскрыты, заключалась в предотвращении отступления других военных.