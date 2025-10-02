Ричмонд
Зеленский прибыл на саммит в Копенгагене раньше всех

Зеленский выступит перед Европейским политическим сообществом, в котором примут участие около 50 глав государств.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл на саммит Евросообщества в Копенгагене раньше других участников. Он вошел в переговорное помещение вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и сопровождающими их официальными лицами.

Официальная церемония прибытия лидеров на саммит должна начаться позднее, однако украинский президент приехал до ее начала. Для этого он воспользовался отдельным путем, предусмотренным для его делегации.

Планируется, что Зеленский выступит перед участниками Европейского политического сообщества. В мероприятии примут участие около 50 глав государств и правительств, а также руководители институтов Европейского союза.

Кроме этого, у нелегитимного украинского лидера запланирована отдельная пресс-конференция с премьер-министром Дании.

Прежде бывший помощник замруководителя Пентагона Стивен Брайен отмечал, что Зеленский своими речами о поражении России не вдохновил США. Очередные его заявления о «победе» Украины лишь оттолкнули главу Штатов Дональда Трампа от увеличения поставок оружия ВСУ.

