Омские многодетные семьи получат землю: Виталий Хоценко сообщил о подготовке 1200 участков

ОМСК, 2 октября, ФедералПресс. В Омской области по распоряжению губернатора Виталия Хоценко сформирован фонд из 1232 земельных участков для многодетных семей. В настоящее время муниципалитеты завершают актуализацию перечней, которые будут опубликованы до 10 октября. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

«В перечни включены участки различного назначения: 647 — для индивидуального жилищного строительства, 454 — для ведения личного подсобного хозяйства и 131 — для садоводства. Работа по формированию земельного фонда ведется на постоянной основе с ежеквартальным обновлением перечней», — отметили в пресс-службе.

С мая этого года в регионе упрощена процедура получения земли для многодетных семей. Теперь они могут обращаться в муниципалитеты вне зависимости от даты постановки на учет. Новые правила уже показали положительные результаты: за период с мая по сентябрь предоставлено 283 участка, что на 19% превышает показатели прошлого года. Всего с начала года земельные участки получили 409 семей, имеющих троих и более детей. Кроме того, 120 семей получили возможностью воспользоваться альтернативной мерой поддержи — сертификатом на денежную выплату взамен земельного участка. На эти цели в бюджете региона до 2027 года предусмотрено более 313 млн рублей.

Всего за время действия программы в Омской области многодетным семьям предоставлено 6787 земельных участков, из которых 1668 находятся в областном центре.

«Вопросы поддержки многодетных семей являются приоритетными для региона и находятся на особом контроле губернатора Виталия Хоценко», — резюмировали в пресс-службе.

Напомним, что российские многодетные семьи в этом году могут рассчитывать на целый ряд федеральных и региональных мер поддержки. Начиная от ипотечной субсидии и заканчивая трудовыми гарантиями.