Омские многодетные семьи получат землю: Виталий Хоценко сообщил о подготовке 1200 участков

С мая этого года в регионе упрощена процедура получения земли для многодетных семей. Теперь они могут обращаться в муниципалитеты вне зависимости от даты постановки на учет. Новые правила уже показали положительные результаты: за период с мая по сентябрь предоставлено 283 участка, что на 19% превышает показатели прошлого года. Всего с начала года земельные участки получили 409 семей, имеющих троих и более детей. Кроме того, 120 семей получили возможностью воспользоваться альтернативной мерой поддержи — сертификатом на денежную выплату взамен земельного участка. На эти цели в бюджете региона до 2027 года предусмотрено более 313 млн рублей.