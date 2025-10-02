Токаев переименовал Digital Bridge

Искусственный интеллект — реальность нашего времени. Учитывая, что основной вектор развития человечества в ближайшие годы будет напрямую связано с ИИ, считаю, что со следующего года наш форум должен называться AI Bridge.
Токаев отметил, что ИИ открывает новые возможности, но также несет вызовы. Поэтому с 2026 года и форум сменит название. При этом он сохранит свою главную задачу — соединять технологические компании, стартапы, бизнес, науку, государство и граждан.
Президент добавил, что новый акцент на ИИ усилит международное сотрудничество и поможет использовать технологии для прогресса всего мира.